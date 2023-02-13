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НовостиОбщество13 февраля 2023 13:27

Ярославская область получит 350 миллионов рублей на укрепление бюджета

Такое поручение дал президент страны Владимир Путин
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославская область получит 350 миллионов рублей на укрепление бюджета

Ярославская область получит 350 миллионов рублей на укрепление бюджета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ярославская область получит 350 миллионов рублей на укрепление бюджета. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин. Эти деньги пойдут на укрепление бюджета.

- Деньги направим на приоритетные социально-экономические направления. Поручил оперативно внести корректировки в областной бюджет этого года. Благодарю главу государства и председателя правительства РФ за внимание к нуждам региона и дополнительные возможности развития, - сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.