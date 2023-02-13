Ярославская область получит 350 миллионов рублей на укрепление бюджета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ярославская область получит 350 миллионов рублей на укрепление бюджета. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин. Эти деньги пойдут на укрепление бюджета.

- Деньги направим на приоритетные социально-экономические направления. Поручил оперативно внести корректировки в областной бюджет этого года. Благодарю главу государства и председателя правительства РФ за внимание к нуждам региона и дополнительные возможности развития, - сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.