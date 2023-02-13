В Ярославле будут судить водителя, который сбил 82-летнюю женщину Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле 50-летний мужчина обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

ДТП произошло 12 апреля прошлого года.

Водитель на грузовике «ГАЗ» собирался разгружать товар и начал сдавать назад, заехав на тротуар, он не заметил пенсионерку и сбил ее.

- В результате ДТП пострадавшая получила травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.