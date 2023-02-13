В Ярославле прошел хоккейный матч памяти Алексея Константинова Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера, 12 февраля, прошел хоккейный матч, посвященный памяти трагически погибшего председателя Ярославской областной Думы Алексея Константинова. В матче памяти приняли участие сборные команды правительства Ярославской области, областной думы, мэрии Ярославля, а также ветераны и друзья «Локомотива».

— Алексей Дмитриевич оставил большой след в истории Ярославля и области. Сначала в качестве главы Ростовского района, затем как депутат Ярославской областной думы и ее председатель. Он всегда ставил интересы жителей области выше остальных, всегда находил компромиссы в любых ситуациях, решал самые непростые и порой сложные вопросы. Алексей Дмитриевич был любителем спорта. Прекрасно, что память о нем живет, в том числе, в подобных турнирах, — сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Матч завершился победой ветеранов «Локомотива» со счетом 6:5.

Алексей Константинов 30 декабря 2020 год погиб в ДТП. Авария произошла в Тверской области на 20 километре дороги «Сергиев-Посад – Калязин – Рыбинск».