Телеканал Dомашний приглашает любителей кино на съемки мелодрамы в Ярославле

Романтичная мелодрама «Ты в моем сердце» будет сниматься в Ярославле. Те, кто хочет участвовать в сериале, могут попробовав себя в качестве актера массовых сцен. ФОТО предоставлено телеканалом «Домашний»

Многосерийный фильм в течение февраля будет сниматься в Ярославле. Главные роли в сериале исполняют Яна Чигир и Алексей Вакулов. Также в одной из ролей снимается актер Ярославского театра драмы им. Ф. Волкова - Юрий Круглов.

Режиссером-постановщиком и одним из продюсеров мелодрамы стал 42-летний Влад Николаев, в творческом портфолио которого - работа более чем в 40 проектах: мелодрамах, комедиях и драмах, полнометражных кинолентах и телесериалах, таких как «Бедная Настя», «Солдаты», «Счастье по контракту», «Московский романс»…

В съемочной группе нам рассказали о сюжете новой мелодрамы.

Журналистка Мария Кравцова счастлива в браке с успешным бизнесменом Сергеем, они ждут ребенка и готовятся переехать в столицу. Осталось только уволиться с работы и продать квартиру. После сделки Сергей погиб, а деньги исчезли. Также выяснилось, что он изменял Маше и должен крупную сумму бандитам. На помощь пришел давний друг Сергея - Олег, он окружил ее заботой и любовью, казалось, с этого момента жизнь Маши должна начать налаживаться. Но она стала превращаться в калейдоскоп событий, где все перевернулось с ног на голову, где друзья оказались врагами, а посторонние люди стали очень близкими…

- Мы работаем в разных частях города, - сообщил «Комсомольской правде» директор съемочной группы Иоганн Граф. - Например, сейчас находимся на Красном Перекопе, а затем проведем день на Суздальском шоссе. Но больше всего будем снимать в центре Ярославля, в том числе на набережных. Те, кто хочет участвовать в сериале, могут обратиться к нашему бригадиру актеров массовых сцен. Его зовут Александр Мершавка, телефон 8-901-058-41-58. Он пояснит, какие данные нужны, а если вы подойдете, то будет оповещать о времени и месте съемок. Разумеется, этому предшествует отбор кандидатов, их утверждение режиссером. Предупрежу: нужно обязательно иметь при себе паспорт, а детей в возрасте до 14 лет должны сопровождать родители или другие законные представители ребенка.