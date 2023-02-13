В Переславле на создание дизайн-кода планируют потратить 5 миллионов рублей

В Переславле разработают дизайн-код города. Фото: Антон ПИКУС

Администрация Переславля-Залесского на сайте Госзакупок разместила информацию о поиске подрядчика, который займется разработкой дизайн-кода города. Стоимость работ оценили в пять миллионов рублей.

- Основные задачи - выявление уникальных особенностей города для формирования запоминающейся, комфортной, многообразной и привлекательной городской среды, - говорится в документах.

Дизайн-код должен регламентировать размещение и оформление торговых точек, фотозон, смотровых площадок и видовых точек.