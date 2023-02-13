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НовостиОбщество13 февраля 2023 9:14

В Переславле на создание дизайн-кода планируют потратить 5 миллионов рублей

Сейчас идет поиск подрядной организации, которая займется разработкой проекта
Полина Вачнадзе
В Переславле разработают дизайн-код города.

В Переславле разработают дизайн-код города.

Фото: Антон ПИКУС

Администрация Переславля-Залесского на сайте Госзакупок разместила информацию о поиске подрядчика, который займется разработкой дизайн-кода города. Стоимость работ оценили в пять миллионов рублей.

- Основные задачи - выявление уникальных особенностей города для формирования запоминающейся, комфортной, многообразной и привлекательной городской среды, - говорится в документах.

Дизайн-код должен регламентировать размещение и оформление торговых точек, фотозон, смотровых площадок и видовых точек.