В Ярославле за мошенничество в крупном размере осудили бизнесмена-строителя Алексея Лагунина

Алексея Лагунина признали виновным в мошенничестве и выпустили на свободу. ФОТО: Ярославский областной суд

В Ярославле прошел суд над директором строительной компании ООО «Мариан Строй» Алексеем Лагуниным. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, которое нашло свое подтверждение в суде, Лагунин обманом похитил деньги 346 дольщиков, вложившихся в строительство домов на улицах Сосновая и Балтийская в Ярославле. Ущерб превысил 1,5 миллиарда рублей.

Еще во время предварительного следствия, то есть в 2016 году, Алексей Лагунин исчез в неизвестном направлении. Спустя два года его след обнаружили в Испании, но только в октябре 2020 года застройщик был экстрадирован в Москву.

- Приговором Кировского районного суда Ярославля Алексей Лагунин признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Но, так как осужденный период с июня 2020 года по февраль 2023-го провел под стражей и под домашним арестом, наказание считается отбытым. Алексея Лагунина освободили в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

Кроме того, дела по неуплате налогов и невыплате заработной платы, возбужденные в отношении Лагунина были прекращены в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.