Ярославцев ждут температурные качели и колебания атмосферного давления

Ярославцев ждут частые изменения погоды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наступившая неделя, по прогнозам Центра «Фобос», будет иметь скорее весенние черты – ярославцев ждут частые изменения погоды и резкие колебания большинства метеоэлементов.

Начался понедельник, 13 февраля, с небольшого мороза.

- Но уже к вечеру теплый фронт с запада вновь закроет небо плотными облаками, вызовет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, и вернет температуру в зону слабых оттепелей, - говорят синоптики.

14 февраля ожидается переменная облачность, снег, ночью и днем -1..+1, ветер северный, сильный, с порывами до 11 метров в секунду.

15 февраля вновь обещают снег, ночью и днем -2..-4.

В ночь на 16 февраля похолодает до -14..-16, днем будет -5..-7, а в пятницу, 17 февраля, ожидается -13..-15 ночью и -4..-6 днем.

В выходные, 18 и 19 февраля, без осадков, пасмурно, но с просветами. Днем -3..-4 градуса, ночью -5..-9.

По данным синоптиков, к температурным качелям добавятся резкие колебания атмосферного давления.

- К исходу понедельника давление упадет на 13-14 единиц и окажется заметно ниже нормы – барометры покажут 739 мм рт.ст. Во вторник атмосферное давление начнет расти и выйдет на максимум в четверг, достигая 754-755 мм рт.ст., после чего вновь будет падать и в выходные отстанет от нормы на 10-12 мм рт.ст.,- предупредили в «Фобосе».