В Ярославле планируют расширить Московский проспект

Таким видели парк в 2018-м году.

В Ярославле вновь заговорили о строительстве современного IT-центра на месте недоделанной гостиницы «Чайка». На общественные обсуждения вынесли проект планировки и межевания территории в районе Московского проспекта.

В планах – расширить проезжую часть Московского проспекта от примыкания съездов нового моста через Которосль до перекрестка с улицей Малой Пролетарской. В каждом направлении будут построены дополнительные полосы для движения.

Также на улице Малой Пролетарской собираются сделать разворотное кольцо для общественного транспорта. К IT-центру планируют построить дополнительную подъездную дорогу и остановку.

Для того, чтобы ярославцам было легче добираться до комплекса, будет реконструирован пешеходный каменный мост – памятник культурного наследия «Мост арочный каменный».

- Существующий тупиковый грот планируется продлить на другую сторону проспекта с образованием сквозного пешеходного прохода, который свяжет объекты на планируемой территории с остановкой общественного транспорта при движении в сторону центра города, - говорится в проекте.

Общественные обсуждения пройдут с 21 по 28 февраля. Подробнее с планами мэрии можно ознакомиться на сайте.