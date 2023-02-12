В Ярославле 77-летняя женщина отдала мошенникам 700 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Красноперекопского района Ярославля обратилась 77-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что для сохранения денег, пенсионерке нужно их снять и отдать курьеру. К сожалению, женщина все так и сделала. Сумма ущерба – 700 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области задержан подозреваемый 41-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Выступая в роли курьера, подозреваемый оказывал содействие "телефонным" мошенникам, забирал у граждан деньги и переводил на указанные ему счета, часть средств оставляя себе в качестве вознаграждения за проделанную работу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Помимо этого, установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления в Ярославле, сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей.