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НовостиОбщество12 февраля 2023 15:57

В Ярославле открылась выставка художника Николая Тютикова

Он писал пейзажи и портреты
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле открылась выставка художника Николая Тютикова

В Ярославле открылась выставка художника Николая Тютикова

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославском отделении Союза художников открылась выставка Николая Тютикова. Чаще всего он писал пейзажи и портреты. Произведения живописца находятся в Музее истории Ярославля, в российских и зарубежных частных коллекциях.

- Выпускник Ярославского художественного училища и Харьковского художественного института Николай Тютиков был приверженцем реалистического направления в живописи, - рассказали в правительстве региона.

Все желающие смогут посетить выставку до 5 марта.