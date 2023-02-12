В Ярославле открылась выставка художника Николая Тютикова Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославском отделении Союза художников открылась выставка Николая Тютикова. Чаще всего он писал пейзажи и портреты. Произведения живописца находятся в Музее истории Ярославля, в российских и зарубежных частных коллекциях.

- Выпускник Ярославского художественного училища и Харьковского художественного института Николай Тютиков был приверженцем реалистического направления в живописи, - рассказали в правительстве региона.

Все желающие смогут посетить выставку до 5 марта.