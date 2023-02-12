В Ярославле нетрезвого мужчину без прав остановили сотрудники ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе Ярославля сотрудники ГИБДД для проверки остановили машину «ВАЗ». Оказалось, что ее 39-летний водитель пьян и при этом, у него нет прав. Ранее он лишился их в такой же ситуации – сел за рулем в нетрезвом виде.

- Полицией по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.