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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 13:44

В Ярославле нетрезвого мужчину без прав остановили сотрудники ГИБДД

Ранее он таким же образом лишился прав, сев за руль в пьяном виде
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле нетрезвого мужчину без прав остановили сотрудники ГИБДД

В Ярославле нетрезвого мужчину без прав остановили сотрудники ГИБДД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе Ярославля сотрудники ГИБДД для проверки остановили машину «ВАЗ». Оказалось, что ее 39-летний водитель пьян и при этом, у него нет прав. Ранее он лишился их в такой же ситуации – сел за рулем в нетрезвом виде.

- Полицией по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.