В Переславском районе ночью произошло ДТП с фурой и легковушкой Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Переславском районе вчера, 11 февраля, примерно в 23 часа на трассе М-8 произошло ДТП. Столкнулись фура и легковушка – «МАН» под управлением 46-летнего мужчины и «ВАЗ», за рулем которого был 41-летний водитель. По фотографии видно, что легковой автомобиль сильно пострадал, и его передний бампер превратился в груду металла.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» с травмами госпитализирован в лечебное учреждение. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.