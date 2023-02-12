«Запорожцы» из Ярославля будут участвовать в масштабном автопробеге Фото: Мэрия Ярославля

«Запорожцы» из Ярославля будут участвовать в масштабном автопробеге. Около 25 машин из ярославского клуба классических автомобилей «Медведь» осенью отправятся в путешествие по всей стране. В их числе – десять «запорожцев», на одном из них вчера, 11 февраля, прокатился мэр города Артем Молчанов.

- Порядка 25 машин отправятся из Ярославля, через Воронеж, Ростов-на-Дону и Крым, в Мелитополь. Обязательно окажем поддержку в организации этого патриотического события. Об этом сегодня договорились с председателем клуба - Андреем Лагузовым, - сообщил Артем Молчанов. - Очень впечатлила коллекция клуба и то, с каким трепетом относятся к машинам. На воссоздание некоторых экспонатов уходит несколько лет. Все автомобили с богатой историей, причем чаще всего, связанной с Ярославской областью.