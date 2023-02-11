Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 февраля 2023 13:28

В МЧС предупредили ярославцев о сильном ветре и снегопаде

Ухудшение погоды ожидается вечером 11 февраля
Полина Вачнадзе
В Ярославле ожидается метель.

В Ярославле ожидается метель.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональное Управление МЧС предупредило жителей Ярославля и Ярославской области об ухудшении погоды.

- С 18:00 11 февраля до 09:00 12 февраля ожидается сильный снег с ухудшением видимости 200-700 метров. В отдельных районах - усиление западного, северо-западного ветра, порывами до 15 метров в секунду. Метель, снежные заносы, - сообщили в Управлении со ссылкой на ЯЦГМС.

И напомнили, что в случае возникновения каких-либо ЧП необходимо звонить по номеру 112.