В МЧС предупредили ярославцев о сильном ветре и снегопаде

В Ярославле ожидается метель. Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональное Управление МЧС предупредило жителей Ярославля и Ярославской области об ухудшении погоды.

- С 18:00 11 февраля до 09:00 12 февраля ожидается сильный снег с ухудшением видимости 200-700 метров. В отдельных районах - усиление западного, северо-западного ветра, порывами до 15 метров в секунду. Метель, снежные заносы, - сообщили в Управлении со ссылкой на ЯЦГМС.

И напомнили, что в случае возникновения каких-либо ЧП необходимо звонить по номеру 112.