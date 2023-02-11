В медуниверситете Ярославля будут готовить сестер милосердия для работы с тяжело больными пациентами

В Ярославском государственном медуниверситете открыли курсы подготовки младших медсестер. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославском государственном медуниверситете открыли курсы подготовки младших медсестер или, как их раньше называли, сестер милосердия. Уже набрали группу из 23 человек: сначала им предстоит изучить теорию, а потом пройти 400-часовую практику. Учеба продлится три месяца.

Добровольцы будут изучать технологии оказания медицинской помощи , теорию и практику сестринского дела, безопасную среду для пациента и персонала, навыки оказания первой помощи при несчастных случаях, повреждениях и ранениях. Записаться на курсы могут и школьники, и студенты (причем не только медвузов), и люди любых профессий.

Ярославская область, по словам ректора ЯГМУ Александра Хохлова, сейчас становится центром развития паллиативной помощи. В Данилове и Переславле открываются два паллиативных филиала.

- Самое главное во всем этом – возрождение традиций "милосердной медицины", традиций больничного добровольчества, которые были сильны в России, и которые последние десятилетия ушли на второй план. Пришла пора их возрождать. Открытие сегодняшнего курса больничных волонтеров, волонтеров милосердия – один из множества шагов, которые нам всем предстоит сделать по этой дороге добра. Мы стоим в начале славных дел, и призываем всех неравнодушных людей к нам присоединиться, – сказал Александр Хохлов.