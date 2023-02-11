Четверо ярославцев получили сроки за нападение на офис займов

Четыре жителя Ярославской области осуждены за разбойное нападение на потребительский кооператив, в котором выдавали займы под залог имущества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре жителя Ярославской области осуждены за разбойное нападение на потребительский кооператив, в котором выдавали займы под залог имущества.

Во время следствия было установлено, что мужчины сначала долгое время наблюдали за работой офиса. И в октябре 202 года они все же решились пойти на преступление.

- Обвиняемые проникли в офис, в котором находилась одна сотрудница, связали ей руки, нанесли несколько ударов и, угрожая ножом, потребовали открыть сейф, в котором было более 3,5 миллионов рублей. Опасаясь угроз, девушка открыла сейф, откуда мужчины похитили деньги скрылись с места преступления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Сотрудники полиции так быстро вышли на след злоумышленников, что те даже не успели потратить деньги. Похищенное изъяли.

И во время следствия, и на суде ярославцы свою вину признавали только частично: по их словам, они думали, что сотрудница офиса находится с ними в сговоре и похищение денег всего лишь розыгрыш. Однако эта версия не нашла подтверждения.

- Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 9 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело расследовалось сотрудниками регионального управлениям МВД России, - рассказали в прокуратуре.