В Ярославской области 11 февраля поставлено 58 новых диагнозов COVID-19

С начала пандемии в Ярославской области COVID-19 заболели 191 006 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области, по данным оперативного штаба, 11 февраля зафиксировано 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Пять человек вылечились и выписались с больничных, госпитализированы 11 человек. Новых смертей в регионе, сообщает оперштаб, нет.

С начала пандемии в Ярославской области COVID-19 заболели 191 006 человек, скончались 2 890.

В России сегодня выявили 12 845 новых случаев заражения коронавирусом - это максимум с 15 октября 2022 года. Скончались 36 человек, госпитализирован 1 391 пациент.