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НовостиОбщество11 февраля 2023 9:04

Ректор университета и хоккеист стали сопредседателями регионального штаба Народного фронта

К действующим руководителям присоединились Александр Хохлов и Андрей Коваленко
Полина Вачнадзе
Александр Хохлов и Андрей Коваленко стали сопредседателями регионального штаба Народного фронта.

Александр Хохлов и Андрей Коваленко стали сопредседателями регионального штаба Народного фронта.

В ярославском штабе Народного фронта с трех до пяти увеличилось количество сопредседателей. К действующим руководителям присоединились ректор ЯГМУ, академик РАН Александр Хохлов и олимпийский чемпион по хоккею Андрей Коваленко. Их выбрали на ежегодной конференции.

Как сообщили в региональном отделении ОНФ, "Русский танк" Андрей Коваленко будет занимать сбором и доставкой помощи на Донбасс, а ректор университета Александр Хохлов курировать вопросы доступности и качества медицинской помощи.