Ректор университета и хоккеист стали сопредседателями регионального штаба Народного фронта

Александр Хохлов и Андрей Коваленко стали сопредседателями регионального штаба Народного фронта.

В ярославском штабе Народного фронта с трех до пяти увеличилось количество сопредседателей. К действующим руководителям присоединились ректор ЯГМУ, академик РАН Александр Хохлов и олимпийский чемпион по хоккею Андрей Коваленко. Их выбрали на ежегодной конференции.

Как сообщили в региональном отделении ОНФ, "Русский танк" Андрей Коваленко будет занимать сбором и доставкой помощи на Донбасс, а ректор университета Александр Хохлов курировать вопросы доступности и качества медицинской помощи.