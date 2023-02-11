Питерский перевозчик продолжит работать в Ярославле

Определился перевозчик на два автобусных маршрута в Ярославле. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ООО "Первая пассажирская компания" из Санкт-Петербурга продолжит работать на в Ярославле. Итоги первого аукциона опубликовали на сайте Госзакупок.

Сейчас "Питеравто" обслуживает шесть автобусных маршрутов: №№1, 13, 41, 57, 62 и 176. С апреля компания будет работать по двум маршрутам: №76 "ТРК "Ярославский Вернисаж" - вокзал Ярославль Главный" и №99 "Гипермаркет "Глобус" - вокзал Ярославль Главный".

Контракт будет заключен на 7 лет. По его условиям все автобусы должны быть не старше одного года с момента выпуска.

Сейчас в Ярославле и в Ярославском районе определяются перевозчики, которые будут работать на 137 автобусных маршрутах.

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