В Ярославской области начали выпускать военную форму Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области начали выпускать военную форму. Производство запустили в Гаврилов-Яме опытно-конструкторское бюро «Гардарика». Сейчас там отшивают летние комплекты одежды - куртки, брюки, боевые рубахи и кепки.

- Первая партия из пяти тысяч комплектов уже изготовлена. Одежда пройдет «приемку» и в случае положительного заключения отправится на склады Минобороны для дальнейшего распределения. На предприятии трудятся 50 человек. В планах – увеличение штата и расширение производства, - сообщили в правительстве Ярославской области.