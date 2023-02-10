В Ярославской области проверят систему оповещения

В Ярославле и Ярославской области 1 марта проверят системы оповещения населения. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ярославле и Ярославской области 1 марта проверят системы оповещения населения. Сирены планируют включить в период с 10 утра до 12:30, также будет подключение к обязательным общедоступным телеканалам и радиоканалам.

- Будет проводиться комплексная проверка готовности региональной системы оповещения Ярославской области, муниципальных систем и локальных систем опасных производственных объектов, - уточнили в мэрии Ярославля.