В Ярославской области проверят систему оповещения

В Ярославле и Ярославской области 1 марта проверят системы оповещения населения.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Ярославле и Ярославской области 1 марта проверят системы оповещения населения. Сирены планируют включить в период с 10 утра до 12:30, также будет подключение к обязательным общедоступным телеканалам и радиоканалам.
- Будет проводиться комплексная проверка готовности региональной системы оповещения Ярославской области, муниципальных систем и локальных систем опасных производственных объектов, - уточнили в мэрии Ярославля.