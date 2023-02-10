На проспекте Машиностроителей в Ярославле заделывают самые опасные ямы

Перед укладкой асфальта выбоины чистят от песка и удаляют из них воду. Фото: Мэрия Ярославля

На проспекте Машиностроителей в Ярославле сегодня, 10 февраля, проходит ямочный ремонт. Самые опасные ямы на дороге заливают литым асфальтобетоном. Перед его укладкой выбоины чистят от песка и удаляют из них воду.

- Сегодня по плану у нас ремонт участка проспекта Машиностроителей от улицы Сахарова до улицы Папанина. Завтра выходим на перекресток Московского проспекта и улицы Калинина. На данный момент по всему городу заделано более 650 аварийно-опасных ям. При наступлении благоприятных погодных условий, а именно потепления, также приступим к работам струйно-инъекционным методом, - рассказал первый заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

Ямочный ремонт с применением литой асфальтобетонной смеси можно проводить при температуре воздуха до -15 градусов, уточнил Андрей Степанов.