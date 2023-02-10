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НовостиОбщество10 февраля 2023 13:11

На проспекте Машиностроителей в Ярославле заделывают самые опасные ямы

Как пояснили в мэрии, такие работы можно проводить и при минусовых температурах
Полина Вачнадзе
Перед укладкой асфальта выбоины чистят от песка и удаляют из них воду.

Перед укладкой асфальта выбоины чистят от песка и удаляют из них воду.

Фото: Мэрия Ярославля

На проспекте Машиностроителей в Ярославле сегодня, 10 февраля, проходит ямочный ремонт. Самые опасные ямы на дороге заливают литым асфальтобетоном. Перед его укладкой выбоины чистят от песка и удаляют из них воду.

- Сегодня по плану у нас ремонт участка проспекта Машиностроителей от улицы Сахарова до улицы Папанина. Завтра выходим на перекресток Московского проспекта и улицы Калинина. На данный момент по всему городу заделано более 650 аварийно-опасных ям. При наступлении благоприятных погодных условий, а именно потепления, также приступим к работам струйно-инъекционным методом, - рассказал первый заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

Ямочный ремонт с применением литой асфальтобетонной смеси можно проводить при температуре воздуха до -15 градусов, уточнил Андрей Степанов.