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НовостиОбщество10 февраля 2023 11:51

Из ярославского аэропорта хотят запустить рейсы в Египет и Турцию

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев
Анастасия ГОЛУБЕВА
Из ярославского аэропорта хотят запустить рейсы в Египет и Турцию

Из ярославского аэропорта хотят запустить рейсы в Египет и Турцию

Фото: Александр ГЛУЗ

Рейсы из ярославского аэропорта «Туношна» собираются запускать по новым направлениям. В ближайших планах – Пермь, Самара, Уфа и Екатеринбург, а после российской географии, возможно, и появление рейсов в Турцию и Египет. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

- Нужно увеличить пассажиропоток. Цель этого года - 160 тысяч пассажиров, но с теми ресурсами, что есть сейчас, можем принимать и до 300 тысяч. Для этого открываем новые направления. Через два месяца планируем запустить воздушное сообщение в Пермью, затем с Самарой, Уфой, Екатеринбургом. Рассматриваем возможность открытия летом рейсов в Турцию, осенью – в Египет. Планы амбициозные, но достижимые. Для этого предстоит очень серьезно поработать, - подчеркнул Михаил Евраев.