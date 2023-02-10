Из ярославского аэропорта хотят запустить рейсы в Египет и Турцию Фото: Александр ГЛУЗ

Рейсы из ярославского аэропорта «Туношна» собираются запускать по новым направлениям. В ближайших планах – Пермь, Самара, Уфа и Екатеринбург, а после российской географии, возможно, и появление рейсов в Турцию и Египет. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

- Нужно увеличить пассажиропоток. Цель этого года - 160 тысяч пассажиров, но с теми ресурсами, что есть сейчас, можем принимать и до 300 тысяч. Для этого открываем новые направления. Через два месяца планируем запустить воздушное сообщение в Пермью, затем с Самарой, Уфой, Екатеринбургом. Рассматриваем возможность открытия летом рейсов в Турцию, осенью – в Египет. Планы амбициозные, но достижимые. Для этого предстоит очень серьезно поработать, - подчеркнул Михаил Евраев.