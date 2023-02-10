Прокуратуру ввели в заблуждение: ярославцы просят разобраться с крышей дома на улице Победы

Ярославцы просят разобраться с крышей дома на улице Победы. ФОТО Наталья Бородина

Многострадальный ремонт крыши дома № 15 на улице Победы обрастает все новыми деталями. Напомним, собственники компании, которой принадлежит большая часть помещений (их арендует клиника «Константа»), начали его в прошлом году. Однако в декабре прокуратура Кировского района потребовала остановить реконструкцию, в январе Следственный комитет возбудил уголовное дело, вычитав в материалах ярославских СМИ, что «произошло разрушение конструкций крыши над жилыми частями здания». Теперь жильцы пишут в областную прокуратуру и просят проверить законность возбуждения уголовного дела, а также разрешить достроить крышу в соответствии с проектом.

— В 2020 году было общее собрание товарищества собственников недвижимости, и было принято решение о реконструкции крыши, — рассказал предысторию ремонта житель дома Леонид Павлушов. — В прошлом году подготовили проект, утвердили, он прошел экспертизу, приступили к работам. У дома раньше были проблемы с трещинами в стенах. После строительства пристройки ситуация улучшилась, но требуется еще «связать» стены дома сверху. Поэтому был выбран именно такой проект реконструкции крыши. Несколько жильцов дома выступили против строительства. Без всяких оснований! Они написали жалобу, пришли сотрудники районной прокуратуры и приостановили стройку.

В результате работы остановлены, в разгар зимы дом стоит практически без крыши, а жильцы обратились в областную прокуратуру. Они пишут, что никакого обрушения крыши в доме не было, а требования районной прокуратуры противоречат друг другу.

— Согласно представлению районной прокуратуры, ТСН «Константа» должно принять меры по недопущению протечек крыши и одновременно приостановить выполнение работ по реконструкции крыши, — недоумевает Леонид Валерьевич. — Между тем мы, жители дома, уже полгода живем без крыши, и когда она будет сделана — неизвестно.

Большинство жильцов поддерживают перемены, которые происходят по инициативе клиники. В дальнейших планах — благоустройство дворовой территории и обновление фасадов. Однако все это не имеет смысла, если не будет отремонтирована крыша. Ведь в доме деревянные перекрытия, которые под воздействием осадков могут подвергнуться разрушению, что приведет к гораздо более серьезным проблемам. Обращение областная прокуратура приняла 3 февраля. Ответа пока нет, а вот прогноз погоды грозит потеплением.

— Сейчас работы не идут, — говорит Леонид Павлушов. — На сегодняшний день строители постарались сделать все, чтобы минимизировать протечки. Но когда начнется оттепель, протечки неизбежны, и мы опасаемся, что могут пострадать межэтажные деревянные перекрытия, что грозит обрушением квартир.