В Ярославле начинается период снегопадов и температурных качелей

Ярославль в ближайшие дни накроют снегопады. Скриншот с сайта Центр "Фобос"

Ярославль в ближайшие дни накроют снегопады. Такой прогноз дали синоптики Центра «Фобос».

- Образовавшийся с середины января дефицит осадков и снежного покрова в ближайшие дни будет устранен. Скажется влияние североатлантического циклона, центр которого пройдет через Москву в ночь на воскресенье, когда и ожидается пик обложных снегопадов с ухудшением видимости на 1-3 километров. У утру воскресенья все будет белым-бело, - предупредили синоптики.

При этом температурный фон ожидается довольно комфортный.

Сегодня, 10 февраля, в Ярославле переменная облачность, днем -2..-4, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Вечером начнется снег, который продолжится и ночью, и продлится, судя по всему, всю следующую неделю.

В субботу в городе ожидается -2..-4, в воскресенье похолодает до -7..-9.

В ночь на 13 февраля, по прогнозам Центра «Фобос», ожидается сильный туман и -16…-18, но днем резко потеплеет до 0..+2.

14 февраля ночью и днем -1..-3, а 15 числа похолодает до -12 ночью и -9 днем.

16 февраля ночью столбики термометров поднимутся до -1..+1, а днем опустятся до -5..-7.

В пятницу, 17 февраля, синоптики обещают -20 ночью и -7 днем.