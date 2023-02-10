В Ярославле вынесли приговор 15 членам ОПГ, которые занимались автоподставами

В Дзержинском районном суде Ярославля вынесли приговор 15 членам ОПГ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дзержинском районном суде вынесли приговор 15 ярославцам – их признали виновными в мошенничествах в сфере автострахования, уничтожении имущества и вымогательстве.

Автоподставами и, соответственно, хищением средств страховых компаний, аферисты занимались с 2018 по 2019 года

- Члены преступной группы в ночное время на участках местности с наименьшим скоплением людей совершали инсценировки ДТП, а последующем получали страховые выплаты по договорам ОСАГО, а также совершили ряд иных тяжких преступлений с целью извлечения материальной выгоды, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Действиями ОПГ был причинен ущерб на сумму в 29 миллионов рублей.

Один из подсудимых получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в вымогательстве с причинением тяжкого вреда здоровью, а также в подстрекательстве и пособничестве в умышленном уничтожении чужого имущества.

Десять подсудимых, виновных в мошенничестве, покушении на него и уничтожении имущества, отделались условными сроками от года до пяти лет.

В отношении четырех обвиняемых уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Потерпевшие подали гражданские иски 14,5 миллионов рублей, но их оставили без рассмотрения. Пострадавшие от ОПГ могут вернуть свои деньги, но только в рамках гражданского судопроизводства.

Приговор в силу еще не вступил.