В Ярославской области 10 февраля ожидается сильный ветер и гололедица

В Ярославской области сегодня ветер и гололедица. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославской области сегодня, 10 февраля, ожидается сильный ветер. Его порывы в некоторых районах региона будут достигать 15 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица. О непогоде, со ссылкой на синоптиков, предупредили в областном Управлении МЧС.

В Ярославле сегодня переменная облачность, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером ожидается небольшой снег, который будет идти и в ночь на субботу. Днем в городе -2..-4, ночью температура мало изменится.