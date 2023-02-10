Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 февраля 2023 6:30

В Ярославской области 10 февраля ожидается сильный ветер и гололедица

В МЧС опубликовали предупреждение
Полина Вачнадзе
В Ярославской области сегодня ветер и гололедица.

В Ярославской области сегодня ветер и гололедица.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославской области сегодня, 10 февраля, ожидается сильный ветер. Его порывы в некоторых районах региона будут достигать 15 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица. О непогоде, со ссылкой на синоптиков, предупредили в областном Управлении МЧС.

В Ярославле сегодня переменная облачность, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером ожидается небольшой снег, который будет идти и в ночь на субботу. Днем в городе -2..-4, ночью температура мало изменится.