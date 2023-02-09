В Ярославле на улице Труфанова выявили восемь точек несанкционированной торговли Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сотрудники управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города совместно с сотрудниками полиции провели рейд в Дзержинском районе.

Во время проверки на улице Труфанова выявили восемь точек несанкционированной торговли. Там продавали трикотажные, швейные изделия, продукты, искусственные цветы и обувь.

- На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях за торговлю в неустановленных местах, - сообщили в мэрии города. - Напомним, что на муниципальных рынках Ярославля выделено от 15 до 30 мест пенсионерам и малоимущим для торговли собственной продукцией. Места предоставляются бесплатно, для этого достаточно обратиться в администрацию рынка. Лаборатории при рынках проверяют весь товар и выдают соответствующие сертификаты.