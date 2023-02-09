Мэр Ярославля опубликовал список участков, на которых отремонтируют уличное освещение

На эти цели в бюджете заложено 10 миллионов рублей
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Мэр Ярославля Артем Молчанов опубликовал список участков, на которых отремонтируют или установят уличное освещение. На данный момент таких участков – 29.
Сейчас ведется подготовка сметной документации, затем будет определен подрядчик. Монтаж по указанным адресам начнется весной. На эти цели в городском бюджете заложено 10 миллионов рублей.
- План на текущий год сформировали с учетом пожеланий жителей Ярославля. В первую очередь, уделили внимание подъездам к детским садам и школам. Эта работа продолжается - обращения горожан учитываем также при составлении плана на следующий год, - сообщил Артем Молчанов.
Некоторые участки, где будут ремонтировать или устанавливать освещение:
- участок проезда от улицы Союзная до улицы Тверицкая набережная;
- улица Кривова (от Суздальского шоссе до улицы Суздальской);
- улицы Лебедева, 3а (МОУ СОШ №69);
- улица станция Урочь, 10 (МОУ ОСОШ №97);
- на участке улицы Папанина (от дома №25 по улице Папанина до пересечения с улицей Мирной);
- улица Ильинская, на участке от Тормозного шоссе до участка в районе дома №14 по улице Ильинская (в районе МОУ школы №21);
- улица Сосновая;
- проезд Моторостроителей, 10
- вблизи ГОУ Ярославской области «Ярославская школа-интернат №8», улица Урицкого, 27а;
- проспект Октября, 44
- 1-й Коттеджный переулок от дома №1 до дома №11;
- улица 8 Марта, от улицы Закгейма до улицы Рылеева.
С полным списком улиц можно ознакомиться на странице мэра Ярославля Артема Молчанова ВКонтакте.