Мэр Ярославля опубликовал список участков, на которых отремонтируют уличное освещение

На эти цели в бюджете заложено 10 миллионов рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мэр Ярославля Артем Молчанов опубликовал список участков, на которых отремонтируют или установят уличное освещение. На данный момент таких участков – 29.

Сейчас ведется подготовка сметной документации, затем будет определен подрядчик. Монтаж по указанным адресам начнется весной. На эти цели в городском бюджете заложено 10 миллионов рублей.

- План на текущий год сформировали с учетом пожеланий жителей Ярославля. В первую очередь, уделили внимание подъездам к детским садам и школам. Эта работа продолжается - обращения горожан учитываем также при составлении плана на следующий год, - сообщил Артем Молчанов.

Некоторые участки, где будут ремонтировать или устанавливать освещение:

- участок проезда от улицы Союзная до улицы Тверицкая набережная;

- улица Кривова (от Суздальского шоссе до улицы Суздальской);

- улицы Лебедева, 3а (МОУ СОШ №69);

- улица станция Урочь, 10 (МОУ ОСОШ №97);

- на участке улицы Папанина (от дома №25 по улице Папанина до пересечения с улицей Мирной);

- улица Ильинская, на участке от Тормозного шоссе до участка в районе дома №14 по улице Ильинская (в районе МОУ школы №21);

- улица Сосновая;

- проезд Моторостроителей, 10

- вблизи ГОУ Ярославской области «Ярославская школа-интернат №8», улица Урицкого, 27а;

- проспект Октября, 44

- 1-й Коттеджный переулок от дома №1 до дома №11;

- улица 8 Марта, от улицы Закгейма до улицы Рылеева.

С полным списком улиц можно ознакомиться на странице мэра Ярославля Артема Молчанова ВКонтакте.