В Рыбинске школьники выбрали предметы для сдачи ЕГЭ Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске к 1 февраля старшеклассники выбрали предметы, по которым они будут сдавать ЕГЭ. На протяжении последних пяти лет самыми востребованными предметами у ребят являются обществознание, информатика, физика, химия и биология.

В этом году ЕГЭ в Рыбинске сдают 746 учащихся. Еще 80 человек - выпускники прошлых лет, которые хотят улучшить свои результаты, и студенты средне-специального профессионального образования.

- Чтобы получить допуск к государственной итоговой аттестации одиннадцатиклассники пишут сочинение или изложение. На сегодняшний день к аттестации допущены все. По уважительной причине два человека будут писать работы в мае, - отметила заместитель директора департамента образования Анжела Тимофеева.

В администрации города рассказали, что экзаменационная кампания начнется 26 мая. Это основной этап экзаменов. Еще предусмотрены досрочный и дополнительный периоды. Для проведения государственной итоговой аттестации в Рыбинске будут организованы 24 пункта.