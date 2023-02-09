В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области завтра, 10 февраля, простятся с рядовым, стрелком-помощником гранатометчиком Денисом Грудиным.

Церемония прощания состоится в культурно-досуговом центре поселка Семибратово (улица Ленинская, 1). Начало – в 9:30. Отпевание пройдет в Храме Николая Чудотворца в поселке Новоникольское. Начало – в 10:30.

- Похоронят Дениса Грудина на кладбище в Семибратово. Семья военнослужащего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области, - сообщили в правительстве Ярославской области.