В День российской науки в Ярославском отделении Сбербанка открылась выставка «Молодые ученые – будущее России»

Первыми ее посетителями стали школьники, студенты, а также клиенты и сотрудники Сбербанка. ФОТО предоставлено ПАО "Сбербанк"

В День российской науки, 8 февраля, она открылась в здании Ярославского отделения Сбербанка (Ярославль, Советская, 34).

Здесь представлены портреты молодых ученых-медиков Ярославской области в возрасте до 35 лет, рассказывается об их вкладе в развитие отечественной науки. Ребята занимаются актуальными научными исследованиями и разработками в области медицины, в том числе цифровыми.

Главная цель выставки – рассказать жителям региона о достижениях молодых ученых, об их вкладе в развитие отечественной науки и медицины. Первыми ее посетителями стали школьники, студенты, а также клиенты и сотрудники Сбербанка (ПАО).

Главная цель выставки – рассказать жителям региона о достижениях молодых ученых. ФОТО предоставлено ПАО "Сбербанк"

– Очень важно, что в настоящее время все чаще популяризируется деятельность людей, благодаря которым жизнь становится более комфортной, обеспечивается устойчивое развитие территорий. И среди них немало молодых специалистов – наших земляков, которые своими знаниями и умениями пополняют общую копилку отечественных достижений. Поздравляем всех причастных с Днем российской науки! Желаем новых открытий и успешного воплощения идей в жизнь, – подчеркнул управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин