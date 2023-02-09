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НовостиОбщество9 февраля 2023 7:30

В Ярославле 35 водителей оштрафовали за излишнюю тонировку машин

В городе прошел рейд
Полина Вачнадзе
В Ярославле прошел рейд по тонировке машин. ФОТО: УГИБДД по Ярославской области

В Ярославле прошел рейд по тонировке машин. ФОТО: УГИБДД по Ярославской области

В центре Ярославля прошел рейд, во время которого сотрудники ГИБДД останавливали излишне затонированные машины. При помощи специальных приборов "Тоник" инспекторы проверяли светопропускаемость лобовых и передних боковых стекол. В итоге были оштрафованы 35 водителей.

- За данное нарушение предусматривается административное наказание в виде штрафа в 500 рублей, - уточнили в УГИБДД по Ярославской области.

Инспекторы еще раз предупреждают владельцев авто: затемненные стекла ухудшают обзор и негативно сказываются на безопасности дорожного движения, особенно в темное время суток.