На трассе под Ярославлем столкнулись два грузовика и "Лада"

На трассе в Ярославском районе в ДТП пострадали два человека. Фото: Сергей ГАПОН

В 3:40 утра 9 февраля в Ярославском районе произошло ДТП. Столкнулись три автомобиля: грузовик МАЗ, грузовик "Скания" и легковушка "Лада". Травмы в аварии получили два человека.

- Водитель "Лады", 24-летний мужчина, и пассажир этого же автомобиля, 24-летняя девушка, госпитализированы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства дорожного происшествия.