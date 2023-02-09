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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 6:58

На трассе под Ярославлем столкнулись два грузовика и "Лада"

Госпитализировали двух пострадавших
Полина Вачнадзе
На трассе в Ярославском районе в ДТП пострадали два человека.

На трассе в Ярославском районе в ДТП пострадали два человека.

Фото: Сергей ГАПОН

В 3:40 утра 9 февраля в Ярославском районе произошло ДТП. Столкнулись три автомобиля: грузовик МАЗ, грузовик "Скания" и легковушка "Лада". Травмы в аварии получили два человека.

- Водитель "Лады", 24-летний мужчина, и пассажир этого же автомобиля, 24-летняя девушка, госпитализированы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства дорожного происшествия.