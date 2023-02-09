Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 февраля 2023 6:49

Ярославские таможенники обнаружили запрещенное вещество в капсулах для похудения, заказанных в Казахстане

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ»
Полина Вачнадзе
В данных капсулах, как сообщили в таможне, содержалось сильнодействующее вещество. ФОТО: Владимирская таможня

В данных капсулах, как сообщили в таможне, содержалось сильнодействующее вещество. ФОТО: Владимирская таможня

Ярославские таможенники задержали две посылки из Казахстана с таблетками для похудения. В капсулах содержалось сильнодействующее вещество сибутрамин общим весом более 16 граммов.

Женщину, которая забирала эти посылки, задержали прямо при их получении. По словам жительницы Ярославля, на почту она пришла по просьбе родственника, о содержимом отправлений ничего не знала.

- В данном факте усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ», - подчеркнул начальник оперативно-розыскного отдела Службы Владимирской таможни по Ярославской области Лев Сафонов.

В таможне пояснили, что по статье о контрабанде возможно лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.