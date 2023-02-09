Ярославские таможенники обнаружили запрещенное вещество в капсулах для похудения, заказанных в Казахстане

В данных капсулах, как сообщили в таможне, содержалось сильнодействующее вещество. ФОТО: Владимирская таможня

Ярославские таможенники задержали две посылки из Казахстана с таблетками для похудения. В капсулах содержалось сильнодействующее вещество сибутрамин общим весом более 16 граммов.

Женщину, которая забирала эти посылки, задержали прямо при их получении. По словам жительницы Ярославля, на почту она пришла по просьбе родственника, о содержимом отправлений ничего не знала.

- В данном факте усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ», - подчеркнул начальник оперативно-розыскного отдела Службы Владимирской таможни по Ярославской области Лев Сафонов.

В таможне пояснили, что по статье о контрабанде возможно лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.