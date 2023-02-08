В Ярославской области в 2023 году благоустроят более 200 дворов

В 2023 году в Ярославской области по программе «Наши дворы» будет благоустроено более 200 придомовых территорий. Фото: Администрация Рыбинска

В 2023 году в Ярославской области по программе «Наши дворы» будет благоустроено более 200 придомовых территорий. Реализацию проекта обсудили на оперативном совещании.

В этом году благоустройство дворов проведут в трех городских округах, 11 городских и 34 сельских поселениях. Помимо ремонта запланированы установки спортивно-игровых площадок. Бюджет проекта на этот год – 630 миллионов рублей.

– Необходимо по возможности укрупнять дворы, оформлять для жителей сразу нескольких домов большую, интересную и качественно благоустроенную территорию с детскими и спортивными площадками, – подчеркнул Михаил Евраев. – При этом важно заранее проговаривать с жителями вопрос стоимости содержания и обслуживания таких площадок.

Контракты с подрядчиками будут подписаны до 15 апреля. На протяжении трех лет подрядные организации будут нести гарантийную ответственность за свою работу.