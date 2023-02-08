Туристы для путешествий все больше выбирают ОАЭ

С 1 февраля 2023 года Tele2 в три раза увеличивает объем трафика, который доступен пользователям опции «Безлимитный интернет за границей» в Дубае Фото: Андрей АБРАМОВ

Теперь туристы смогут еще больше общаться с родными и друзьями, вести бизнес и решать другие вопросы онлайн, благодаря новым предложениям от операторов сотовой связи.

Одним из самых популярных заграничных направлений для путешествий в этот период стали Объединенные Арабские Эмираты. Страна вошла в двадцатку самых посещаемых клиентами оператора международных территорий, поднявшись в этом рейтинге за год на 6 пунктов с 26-го места. При этом в сравнении с 2021 годом количество россиян, пользующихся роумингом в ОАЭ, увеличилось на 60%, а объем потребляемого ими мобильного интернета – на 50%, сообщает пресс-служба оператора.

С 1 февраля 2023 года Tele2 в три раза увеличивает объем трафика, который доступен пользователям опции «Безлимитный интернет за границей» в Дубае. Теперь они получат 600 Мб на высокой скорости. После исчерпания этого объема интернет в роуминге будет по-прежнему доступен клиентам, но уже на скорости 128 Кбит/с. Этого достаточно для комфортного общения в соцсетях, мессенджерах или для прослушивания музыки. При этом абонентская плата списывается со счета только в дни выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом или находится в России, плата не взимается.

- Все больше россиян выбирают для путешествий ОАЭ, в последнее время мы отмечаем рост популярности этого туристического направления. В заграничных поездках наши клиенты хотят оставаться на связи, и Tele2 обеспечивает им эту возможность. Поэтому мы значительно расширили наполнение специального предложения «Безлимитный интернет за границей, - рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Андрей Борзов.

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