Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 13:29

В Ярославле простятся с погибшим на СВО Евгением Орехво

Он служил в мотострелковом отделении
Полина Вачнадзе
В ходе СВО погиб житель Ярославской области Евгений Орехво.

В ходе СВО погиб житель Ярославской области Евгений Орехво.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе СВО погиб житель Ярославской области Евгений Орехво. Всего два дня он не дожил до своего дня рождения.

На специальную военную операцию Евгений был призван в рамках частичной мобилизации. Служил рядовым мотострелкового отделения.

Прощание с погибшим пройдет в пятницу, 10 февраля в храме Святителя Леонтия Ростовского. Начало церемонии – в 11:00.

- Семья получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора, - сообщили в правительстве региона.