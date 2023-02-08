В Ярославле простятся с погибшим на СВО Евгением Орехво

В ходе СВО погиб житель Ярославской области Евгений Орехво.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ходе СВО погиб житель Ярославской области Евгений Орехво. Всего два дня он не дожил до своего дня рождения.
На специальную военную операцию Евгений был призван в рамках частичной мобилизации. Служил рядовым мотострелкового отделения.
Прощание с погибшим пройдет в пятницу, 10 февраля в храме Святителя Леонтия Ростовского. Начало церемонии – в 11:00.
- Семья получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора, - сообщили в правительстве региона.