В Ярославской области нашли замерзшей женщину, поиски которой начались два дня назад

В Брейтовском районе Ярославской области прекращены поиски 45-летней Юлии М., пропавшей 6 февраля. Ее тело нашли в одном из домов деревни Лопатино, где она и жила. Умерла женщина не своей смертью: на ее теле были обнаружены следы побоев, а голову обезобразили крысы.

По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний знакомый потерпевшей. Вместе они распивали спиртные напитки, а потом начался конфликт. По информации источника КП-Ярославль в правоохранительных органах, ссора возникла из-за денег, в краже которых мужчина обвинил свою гостью.

- По предварительным данным, подозреваемый нанес женщине несколько ударов. Не убедившись, жива она или нет, вынес ее в неотапливаемое помещение дома, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

На улице стоял мороз, не намного теплее в стойле для животных, куда ее вынесли. В итоге потерпевшая замерзла насмерть. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Точные причины гибели жительницы Лопатино установит судебно-медицинская экспертиза.