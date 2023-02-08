«Его очень любили детки»: в Ярославле скончался 35-летний санитар скорой помощи

Петру Звереву было всего 35 лет. ФОТО: группа "ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи" ВКонтакте

В Ярославле скончался сотрудник станции скорой медицинской помощи Петр Зверев. Мужчине было 35 лет, причиной смерти стала болезнь.

- Славился добросовестным отношением к своей службе, был добрым, жизнерадостным и отзывчивым человеком, - написали о коллеге в группе «ГБЗУ ЯО Станция скорой медицинской помощи» ВКонтакте.

На станции Петр Зверев работал в должности санитара с 2005 года.

- Петра очень любили детки, почти не плакали, даже когда он ставил инъекции. Добрый и отзывчивый, очень жаль, - пишет слова соболезнования Анна Сипавина.