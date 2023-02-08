Ярославцы возмутились, узнав, на сколько повысили оклады учителям и воспитателям

Многих ярославцев прибавка в 10% возмутила. Фото: Полина Вачнадзе

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о повышении окладов учителям школ и воспитателям детских садов на 10%. У первых оклады выросли на 674 рубля, у вторых – на 758 рублей и составили 7 413 и 8 339 рублей соответственно.

Многих ярославцев такая незначительная прибавка возмутила.

- Это настолько мизерное прибавление, что на жизнь, к сожалению, никак не повлияет. Еще несколько лет до московских зарплат, к сожалению, - пишет Никита Ш.

- Оклад меньше прожиточного минимума, - негодует Ольга.

- Итог – листочек за январь получили, даже на шоколадку дешевую не добавили, - говорит Татьяна В.

Но не все считают, что педагоги «заслужили» повышения.

- Дети дома учатся больше, чем в школе. Мамам надо доплачивать, - считает Вова Ш.