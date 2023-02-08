На ралли в Ярославской области гонщик уехал в сугроб, засмотревшись на грудь болельщицы

Из-за груди болельщицы гонщик улетел в кювет. Скриншот с видео, группа "Жизнь Джо - Off-road, ралли, заброшки, Life Joe", Артем Соломатин

Забавный инцидент произошел в минувшие выходные на автомобильных гонках «Петровская верста» в Ростовском районе. Спортсмен из Тулы Виктор Османов лидировал в заезде, но камнем преткновения на пути к победе стала обнаженная грудь болельщицы. Девушка задрала футболку в тот самый момент, когда гонщик входил в поворот. Как настоящий мужчина, Виктор Османов не мог не отреагировать на такую поддержку – он поднял вверх большой палец… и улетел в сугроб.

В итоге драгоценные секунды, как и первое место в заезде, были потеряны. Но на девушку, которая стала невольной виновницей его проигрыша, Виктор Османов обиду не держит.

- Такие происки болельщики частенько устраивают. Были и мужики голые, и девчонки лифчиками махали. Тут неожиданно получилось, я ее увидел и не вошел в поворот. Если бы она потом подошла, мы бы вместе посмеялись, - рассказал изданию «Подъем» гонщик.

В результате команду из Тулы заняла третье место, на втором – ярославцы, на первом – москвичи.

- Когда эротика и спорт не совместимы, - комментируют случившееся в соцсетях.