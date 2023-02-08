На автотранспортном предприятии Ярославля сгорел автобус

В Ярославле вновь ЧП на автотранспортном предприятии и вновь это пожар. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле вновь ЧП на автотранспортном предприятии и вновь это пожар. Начался он около 02:20 8 февраля на проспекте Авиаторов, 153, в ремзоне АТП.

- Задействовано 8 единиц техники, 27 человек личного состава. Ликвидация в 02:40, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Несмотря на то, что пожарные оперативно справились с огнем, один ПАЗик полностью выгорел. Еще несколько автобусов удалось спасти, отогнав на безопасное расстояние от очага возгорания. Люди во время пожара не пострадали.

- За время транспортной реформы сгорело/загорелось более 10 автобусов. А сколько автобусов сгорело до реформы, кт0-то помнит? 1-2 за последние 10 лет? – пишут в соцсетях ярославцы.

- Чем больше их сгорит, тем безопаснее для пассажиров, - недобро шутят в комментариях.

- Сгорел на работе.

- Теперь я понял, что такое транспортная реформа в нашем городеЕ сперва все сжечь, а потом все восстановить.

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