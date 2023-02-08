На автотранспортном предприятии Ярославля сгорел автобус

В Ярославле вновь ЧП на автотранспортном предприятии и вновь это пожар.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
В Ярославле вновь ЧП на автотранспортном предприятии и вновь это пожар. Начался он около 02:20 8 февраля на проспекте Авиаторов, 153, в ремзоне АТП.
- Задействовано 8 единиц техники, 27 человек личного состава. Ликвидация в 02:40, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
Несмотря на то, что пожарные оперативно справились с огнем, один ПАЗик полностью выгорел. Еще несколько автобусов удалось спасти, отогнав на безопасное расстояние от очага возгорания. Люди во время пожара не пострадали.
- За время транспортной реформы сгорело/загорелось более 10 автобусов. А сколько автобусов сгорело до реформы, кт0-то помнит? 1-2 за последние 10 лет? – пишут в соцсетях ярославцы.
- Чем больше их сгорит, тем безопаснее для пассажиров, - недобро шутят в комментариях.
- Сгорел на работе.
- Теперь я понял, что такое транспортная реформа в нашем городеЕ сперва все сжечь, а потом все восстановить.
ЧИТАЙТЕ ТАКТЕ:
«Заморгал свет и вырубилось электричество»: как начался пожар в ярославском АТП
Огонь уничтожил гараж и два автобуса (подробнее)