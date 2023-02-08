В Ярославль после морозов снова вернется оттепель

На смену небольшим морозам, которые простояли в Ярославле всю последнюю неделю, вновь придет оттепель. Скриншот с сайта Центр "Фобос"

На смену небольшим морозам, которые простояли в Ярославле всю последнюю неделю, вновь придет оттепель. Судя по прогнозу синоптиков Центра «Фобос», ночь со вторника на среду была самой холодной за последнее время, впереди потепление. А потом снова похолодание.

Сегодня, 8 февраля, днем ожидается -2..-4, вечером пройдет небольшой снег. Ночью – до -9 градусов. Давление заметно выше нормы, поэтому метеочувствительные ярославцы будут чувствовать себя неважно.

9 февраля днем потеплеет до +1, а 10 и 11 числа термометры вновь будут показывать незначительный минус. Днем ожидается в районе -4 градусов.

В ночь на 12 февраля ожидается -9, а днем -4 градуса.

До -15 похолодает в ночь на 13-е число, но днем резко потеплеет до +2. Прогнозируется туман, снег и сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Не утихомирится ветер и 14 февраля, все также будет идти снег, а днем ожидается -5 градусов.

- На протяжении всего месяца будет значительно теплее климата и снова велика вероятность оттепелей и, как следствие, гололедицы. Небольшое похолодание накроет центральные районы только в середине февраля, - предупредили в «Фобосе».