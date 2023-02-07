В Ярославской области третью неделю ищут 45-летнюю женщину. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославской области третью неделю ищут 45-летнюю Юлию Макарову. Женщина ушла из дома в деревне Лопатино Брейтовского района 25 января. С этого момента родные ничего не знают о ее местонахождении.

Приметы: на вид 45 лет, рост 155 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы.

Особые приметы: при ходьбе сильно косолапит и хромает.

Юлия была одета в оранжевую куртку, предположительно черные брюки и темно-синие дутые сапоги.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция, 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.