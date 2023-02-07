В двух школах Ярославской области откроются профильные классы медицинской направленности Фото: Правительство Ярославской области

В двух школах Ярославской области планируется открыть профильные классы медицинской направленности. С нового учебного года такие классы должны появиться в ярославской школе №58 и рыбинской школе №5.

- В профильные классы медицинской направленности будут набирать десятиклассников, ориентированных на получение знаний естественно-научного профиля. Ребята смогут участвовать в специализированных программах медико-биологической направленности. На площадках ЯГМУ и ряда больниц для школьников организуют профессиональные пробы, практические занятия, лекции. Вместе с преподавателями вуза старшеклассники будут работать над индивидуальными проектами, - рассказали в правительстве региона.