В Рыбинске в районе моста устанавливают дополнительные светофоры Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на въезде и выезде с моста через Волгу устанавливают дополнительные светофоры. На пересечении улиц Коллективизации и Рыбинской их уже оборудовали. Автоматические регулировщики будут контролировать транспорт во время реверсивного движения.

— В этом месте будут работать четыре светофора — два основных и два дублирующих. Все с адаптивным режимом управления. Но даже с появлением здесь светофоров у автомобилистов могут возникнуть неудобства. Движение на мост и в сторону Слипа будет осуществляться из одной полосы. К сожалению, расширить в этом месте дорогу нет возможности, — рассказал директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Иван Дубино.

В администрации города сообщили, что на круговом движении на правом берегу контролировать въезд на мост с улицы Большая Казанская и с улицы Максима Горького также будут светофоры. Еще одну пару автоматических регулировщиков разместят на путепроводах — на пересечении улицы Герцена с улицей Максима Горького.

Помимо этого, на части светофоров в городе появится дополнительный значок в виде силуэта пешехода и стрелки «бело-лунного цвета». Включение этой фазы информирует водителя, что на пути его поворота разрешено движение пешеходам.