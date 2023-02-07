Губернатор Ярославской области поручил контролировать работу общественного транспорта

Губернатора Ярославской области поручил контролировать работу общественного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным регионального ЦУРа, за прошлую неделю в социальных сетях местные жители написали 515 сообщений по поводу проблем с общественным транспортом, 450 из них — о перевозках пассажиров в Ярославле.

Губернатор региона Михаил Евраев поручил контролировать ситуацию с общественным транспортом в городе и подчеркнул несколько важных тем, на которые нужно обратить особое внимание.

- Много вопросов от жителей по поводу вместимости автобусов. Если вместо машины большого класса на маршрут выходит транспорт средней вместимости, то должны быть уменьшены интервалы между рейсами. Класс автобуса имеет большое значение и в часы пик. Техники должны быть достаточно для обеспечения перевозки всего пассажиропотока, - подчеркнул губернатор Ярославской области. – Также необходимо контролировать время работы транспорта в утренние и вечерние часы, чтобы автобусы не заканчивали работу в 21:00. На особом контроле и остановочные комплексы.