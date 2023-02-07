Глава Рыбинска назвал причину плохой уборки города от снега

На весь Рыбинск – всего 58 уборочных машин и около 100 рабочих. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Рыбинска, как и ярославцы, продолжают жаловаться на плохую уборку дорог и тротуаров от снега и льда. На весь город – всего 58 уборочных машин и около 100 рабочих. Ни техники, ни рук, судя по всему, не хватает.

- Главная причина плохой и несвоевременной уборки именно отсутствие специализированной техники. Было много нареканий по тротуарам, поэтому мы приобретаем малогабаритные тракторы. Постепенно наращиваем материальную базу предприятия, занятого уборкой. Качество работы станет лучше, - пообещал градоначальник.

Зима еще не закончилась, как и жалобы рыбинцев на неубранный снег, а на совещании уже обсудили, как будут убирать город весной, летом и осенью. В ближайшее время МУП «ДЭС» получит дополнительную новую технику - два трактора производства Белоруссии. На уборку они выйдут в конце февраля, использовать их планируют всесезонно. Весной закупят дополнительное оборудование - фрезы для кошения травы.

Кроме того, в этом сезоне автопарк Рыбинского дорожно-уборочного предприятия пополнился тяжелым трактором, комбинированной дорожной машиной, дорожным пылесосом.