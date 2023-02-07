В Дзержинском районе Ярославля планируют построить Дом культуры

Дзержинский район - единственный район в Ярославле, где нет своего Дома культуры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На общегородском совещании в мэрии Ярославля сегодня, 7 февраля, обсудили возможность строительства Дома культуры в Дзержинском районе. На данный момент Брагино – самый населенный район города и единственный, где нет своего ДК. На протяжении нескольких лет идея витает в воздухе, но из-за недостатка финансирования все никак не воплотится в реальность.

По информации, предоставленной заммэра по социальной политике Еленой Волковой, строительство Дома культуры подпадает под две федеральные программы. Объект собираются возвести по типовому проекту, но и для этого необходимо подготовить проектно-сметную документацию. А на нее также нужны деньги.

- Будем изыскивать средства. Для того, чтобы войти в любую программу, нужна проектно-сметная документация, готовим ее, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Под строительство нового Дома культуры предлагают территорию на пересечении улицы Бабича и Тутаевского шоссе. Это наиболее оптимальный вариант, так как рядом находится много новых домов.